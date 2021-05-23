مقتل رجل دين بارز في إقليم باروان الأفغاني 

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان مقتل مولاوي سيف الله صافي رئيس مجلس علماء الدين في منطقة سيدخيل بإقليم باروان الواقع شرقي البلاد، إثر هجوم مسلح وقع صباح اليوم. وبحسب تصريح لأحمد ليمار عثمان يار حاكم منطقة سيدخيل نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، فقد وقع الحادث بالقرب من مدرسة سيف الرحمن شهيد الثانوية بالمنطقة. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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