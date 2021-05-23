فرنسا تسجل أقل عدد وفيات بكورونا في 7 أشهر 

تراجعت حصيلة وفيات كوفيد-19 اليومية في فرنسا إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر إذ بلغت 70 حالة اليوم الأحد.

كما انخفض متوسط الإصابات اليومية المتحرك في سبعة أيام إلى ما دون 13 ألفا للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة اليوم أيضا أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض لليوم العشرين على التوالي، بواقع 29 حالة ليصبح 3515، أي ما يقرب من نصف العدد الإجمالي قبل خمسة أسابيع.

وتخفف فرنسا العزل العام تدريجيا منذ بداية مايو وتأمل في رفع كل القيود الباقية بنهاية يونيو.