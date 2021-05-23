"الزعيم" يتوج بلقب الدوري السعودي

توج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي لكرة القدم الأحد للمرة الثانية على التوالي والسابعة عشرة في تاريخ البطولة، عقب فوزه على مضيفه التعاون 1-صفر في افتتاح منافسات الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة.

ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة وحسم اللقب لصالحه من دون النظر إلى نتيجة مباراته الأخيرة، بينما بقي التعاون على رصيده السابق 47 نقطة وبات مهدداً بفقدان مركزه الرابع والعودة خامساً في حال فوز النصر على الوحدة الثلاثاء.

وسبق للهلال أن توج بلقب الدوري 16 مرة، كانت في أعوام 1977، 1979، 1985، 1986، 1988، 1990، 1996، 2001، 2002، 2005، 2008، 2010، 2011، 2017، 2018، و2020.

ولم يمض على انطلاقة الشوط الأول سوى أربع دقائق حتى سجل الهلال هدف الفوز إثر هجمة منظمة قادها سالم الدوسري ووصلت في النهاية إلى الفرنسي بافيتيمبي غوميس الذي واجه المرمى ولعب الكرة قوية أرضية إلى يسار الحارس البرازيلي كاسيو آنغوس (5).

وبهذا الهدف، أحكم غوميس قبضته على صدارة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفاً، وبفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه.

ولاحت فرصة للهلال لمضاعفة النتيجة ولكن كرة الايطالي سيباستيان جيوفينكو القوية مرت إلى جوار القائم (12).

وكاد التعاون أن يعادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، لولا يقظة عبدالله المعيوف الذي انقض على الكرة وأنهى خطورتها.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وصوب جيوفينكو كرة قوية علت العارضة (58)، رد عليها التعاون بتصويبة قوية من البوروندي سيدريك أميسي لكنها ذهبت بعيداً عن المرمى (63).

وفي مباراة أخرى، تمسك فريق الشباب بوصافة الدوري بعدما اكتسح الفيصلي 5-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

وارتفع رصيد الشباب إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وسجل أهداف الشباب كل من متعب سعد الحربي (43)، البرازيلي سيباستياو دي فريتاس (59)، الأرجنتيني كريستيان خوانكا (79)، البرتغالي فابيو مارتينز (90)، والنيجيري أوديون إيغالو (90)، بينما جاء هدف الفيصلي عن طريق هشام فايق (23).