الدفاع الإيرانية تنفى وقوع حريق فى مصنع للطائرات المسيرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أكد المصدر، وقوع حريق فى قسم خاص بإنتاج المواد الحارقة فى مصنع تابع للوزارة فى أصفهان. وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قالت اليوم إن حريقا اندلع فى منشأة "هسا" لصناعة الطائرات المسيرة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وربطته بتهديدات إسرائيلية سابقة لإيران.

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