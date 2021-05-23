جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، قال وزير الخارجية الأمريكى إنه أجرى مع نظيره الروسى سيرغى لافروف فى العاصمة الآيسلندية ريكيافيك محادثات "جادة وبناءة". وأضاف الوزير الأمريكى: "إذا واصلت روسيا اتخاذ خطوات عدوانية ضدنا أو ضد حلفائنا وشركائنا، فنحن سنرد.. دفاعا عن مصالحنا". والجمعة الماضى علق لافروف على أول لقاء جمعه مع بلينكن على هامش الاجتماع الوزارى لمجلس القطب الشمالى فى ريكيافيك، قائلا إن المحادثات كانت "صريحة جدا"، مضيفا أن نظيره الأمريكى لم يقدم خلالها أى أدلة تثبت صحة اتهامات واشنطن المتعددة الموجهة إلى موسكو فى السنوات الأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: على روسيا تقرير ما إذا كانت تريد علاقات جيدة معنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.