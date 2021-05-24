الصحة العالمية تكشف مفاجأة بشأن وفيات كورونا

الصحة العالمية تكشف مفاجأة بشأن وفيات كوروناأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة (كوفيد - 19) أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة بمناسبة صدور تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، أن (كوفيد - 19) تسبب في 2020 بوفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى نحو 1.8 مليون وفاة.

وقالت سميرة أسماء، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة بالبيانات خلال مؤتمر صحافي، إن هذه الحصيلة «تطابق التقديرات المماثلة التي تنص جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسمياً».

وأشارت المسؤولة إلى أن الوباء تسبب حتى الآن بحسب أرقام منظمة الصحة «بنحو ستة إلى ثمانية ملايين» وفاة مباشرة وغير مباشرة.

وشدّدت على أن «وباء كوفيد يشكل خطراً كبيراً على صحة الشعوب ورفاهيتها في العالم بأسره»، موضحة أن منظمة الصحة كانت تعمل مع الدول «من أجل تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة الطارئة المقبلة».