مصرع 5 إسرائيليين وإصابة طفل فى حادثة التلفريك شمالى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها إنه "قتل خمسة إسرائيليين وأصيب طفل حالته حرجة فى كارثة التلفريك، من بينهم زوجان من الآباء وطفل يعيشون فى إيطاليا، وزوجان مسنان آخران يعيشان على ما يبدو فى البلاد".

وأضافت أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت هناك علاقة بين العائلتين، والتحقيق جار فى الموضوع".

وتابعت: "لن تنشر الأسماء فى الوقت الحالى حتى نتأكد من معرفة العائلات بالمعلومات"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".