المغرب ينفى وجود اتصالات مع إسبانيا ويحذر من خطر قطع العلاقات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة اليوم الأحد، أنه ليس هناك أى اتصال مع إسبانيا منذ اندلاع الأزمة الحالية نتيجة دخول الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالى إسبانيا، للمستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد فى لوجرونيو.





ونفى بوريطة فى مقابلة مع إذاعة (أوروبا1) الفرنسية تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا جونزاليز لايا، التى قالت صباح اليوم فى الإذاعة الوطنية الإسبانية إن إسبانيا والمغرب يجريان محادثات سرية. وصرح بوريطة "على عكس ما تقوله الوزيرة لا توجد اتصالات منذ اندلاع الأزمة فى منتصف أبريل الماضى، لم نكن نعلم بوصول هذا الشخص إلى إسبانيا". وأضاف "اليوم توجد مشكلة ثقة واحترام متبادل مع إسبانيا"، محذراً "يتوجب على إسبانيا إيجاد حل: فى حال تبنيها خيار مغادرة غالى بنفس الطريقة التى دخل بها فإنها تسعى لتفاقم الأزمة او حتى قطع العلاقات". وأدى وصول حوالى 8 آلاف مهاجر غير شرعى منذ أيام من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة فى شمال إفريقيا إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، الناجمة عن سماح إسبانيا بدخول غالى إلى أراضيها لتلقى الرعاية الطبية.

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