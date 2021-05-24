الناتو يدعو لإجراء تحقيق فى تحويل بيلاروسيا لـ مسار طائرة ركاب

جدة - نرمين السيد - دعا ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو"، مساء أمس الأحد، إلى إجراء تحقيق دولى فى "إجبار سلطات بيلاروسيا" لطائرة تابعة لشركة "ريان إير" على الهبوط اضطراريا.





وكتب ستولتنبرج على موقع "تويتر": "هذا حادث خطير يتطلب تحقيقا دوليا.. يتعين على بيلاروسيا أن تضمن العودة الآمنة للطاقم وجميع الركاب".

وأضاف أنه "يراقب الوضع عن كثب" بما فى ذلك ما تردد عن اعتقال ناشط بيلاروسى معارض كان على متن الطائرة.

وأعلنت السلطات البيلاروسية أن الطائرة هبطت الأمس اضطراريا فى مينسك بعد تلقى بلاغ عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن صحة هذه المزاعم لم تتأكد، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

واعتقلت السلطات البيلاروسية عقب هبوط الطائرة فى مينسك الناشط والمدون المعارض المقيم خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش.

ويعرف بروتاسيفيتش بتأسيسه قناة "Nexta" الإخبارية فى "تيليجرام" التى كانت من أبرز وسائل الإعلام المعارضة العاملة على تغطية الاضطرابات الاجتماعية التى شهدتها البلاد العام الماضى، كما يتولى رئاسة تحرير قناة "بيلاروس الدماغ" المعارضة الأخرى، وصنفت السلطات البيلاروسية هاتين القناتين بأنهما متطرفتان.