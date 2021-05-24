نيويورك بوست : 30 شخصا تعرضوا لـ حوادث إطلاق نار خلال يومين

جدة - نرمين السيد - وقالت، إن 29 ضحية أصيبت يوم الأحد بطلقات نارية، أحدهم لاقى مصرعه، منذ يوم الجمعة، وأصيب 11 فى الساعات التى أعقبت انتهاء يوم السبت.

حوادث إطلاق النار فى أمريكا

وألقى مصدر مخضرم فى شرطة نيويورك باللوم فى معظم عمليات إطلاق النار على حرب العصابات، قائلاً: "هؤلاء الصبية يخوضون معارك بالأسلحة النارية والأبرياء يتعرضون لإطلاق النار".

وقال المصدر فى وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأحد، بتوقيت نيويورك، إنه على الرغم من أن الحصيلة القاتمة لا تقترب من المستويات القياسية فى التسعينيات، إلا أن "عطلة نهاية الأسبوع لم تنته بعد"، قبل أن يضيف: "لقد كان هناك حادثتين إطلاق نار للتو".

ومن بين الضحايا شاب يبلغ من العمر 18 عامًا أصيب برصاصة قاتلة فى حلقه فى شارع بيتش 30 ستريت، وسيجيرت بوليفارد فى فار روكواى، كوينز، يوم الجمعة، بالإضافة إلى ذلك، أصيبت المدعية الفيدرالية فى مانهاتن، مولى براسيويل، فى عينها اليسرى بشظية رصاصة طائشة أثناء تناول الطعام خارج مطعم ميوز فى حى بروسبيكت هايتس فى بروكلين ليلة الجمعة.