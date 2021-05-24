الحكومة الأمريكية تعلن توقيع عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة حظر منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

وذكر موقع روسيا اليوم، ووكالة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أكد فى بيان له، مساء أمس الأحد، أن الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحا: "هذا وقت تحرك المجتمع الدولى".

وأشار متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثوبيين فى تيجراى.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت عبر سفارتها فى إثيوبيا إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنسانى الدولى وتجنب استهداف العاملين بالمجال الإغاثى فى إثيوبيا.

وأكدت السفارة فى بيان على الدور الذى تلعبه حكومة البلد الأفريقى لضمان سلامة المدنيين، مشيرة إلى أن الأخيرة تضطلع بدور مركزى فى ضمان سلامة المدنيين، بما فى ذلك المجتمع العامل بالمجال الإنسانى.