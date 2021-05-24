جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة حظر منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وذكر موقع روسيا اليوم، ووكالة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أكد فى بيان له، مساء أمس الأحد، أن الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحا: "هذا وقت تحرك المجتمع الدولى".
وأشار متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثوبيين فى تيجراى.
جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت عبر سفارتها فى إثيوبيا إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنسانى الدولى وتجنب استهداف العاملين بالمجال الإغاثى فى إثيوبيا.
وأكدت السفارة فى بيان على الدور الذى تلعبه حكومة البلد الأفريقى لضمان سلامة المدنيين، مشيرة إلى أن الأخيرة تضطلع بدور مركزى فى ضمان سلامة المدنيين، بما فى ذلك المجتمع العامل بالمجال الإنسانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الأمريكية تعلن توقيع عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.