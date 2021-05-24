حصيلة كوارث بركان الكونغو .. وفاة 13 شخصا و10 زلازل تهز غوما

جدة - نرمين السيد - ووفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا، فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى الكونغولى: "سجلت أكثر من 10 زلازل فى محيط مدينة غوما عقب ثوران البركان"، مشيرا إلى إحصاء 13 قتيلا حتى الآن.

بركان الكونغو

ودعا مويايا السكان إلى توخى الحذر والالتزام الصارم بتوجيهات سلطات المقاطعة وانتظار قرار الحاكم قبل العودة إلى منازلهم.

وأكد أن وفدا حكوميا توجه على الفور لتقديم الدعم للسلطات فى مواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه "سيتم الإبلاغ عن تطور الوضع فور حدوثه".