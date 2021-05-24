تفويج 20 مليون معتمر ومصل منذ إعلان عودة العمرة بـ المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت في "إنفوجراف" نشرته على حسابها بـ موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن من تم تفويجه منذ 4 أكتوبر الماضى، وحتى أمس الأول السبت 22 مايو الجارى، حوالى 6 ملايين و204 آلاف معتمر، و13 مليونا و911 ألف مصلٍ.

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية أعلنت تعليق الحج والعمرة بعد انتشار جائحة كورونا فى المملكة العام الماضى 2020، لتعود إلى السماح بالحج والعمرة بأعداد محددة فى العام نفسه.