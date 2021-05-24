الحكومة الكندية تعرب عن ثقتها فى استمرار وصول شحنات لقاح موديرنا

جدة - نرمين السيد - أعربت الحكومة الفدرالية الكندية، عن ثقتها فى وفاء شركة موديرنا بالتزاماتها فى نهاية الربع الحالى من العام، على الرغم من تأخير شحن ملايين الجرعات التى تم الإتفاق عليها مع الشركة.





وأعطت السلطات الصحية فى كندا إجمالى 3ر20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز صدرت فى وقت سابق. ويقدر متوسط معدل التطعيم فى كندا بـ389 ألفا و657 جرعة فى اليوم. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين. وبدأت عملية التطعيم فى كندا قبل حوالى 22 أسبوعًا فى البلاد.

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