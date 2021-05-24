الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية فى تقريرها اليومى إن جميع الحالات الجديدة هى إصابات وافدة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض والتى لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة بلغت 22 حالة، انخفاضا من 25 فى اليوم السابق.

وكانت الصين أعلنت فى اليوم السابق عن تسجيل 19 إصابة بالفيروس.

ويبلغ إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى البر الرئيسى للصين الآن 90.991، فيما عدد الوفيات 4.636 حالة.