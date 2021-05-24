سقوط عربة تلفريك فى إيطاليا ومقتل 14 شخصا

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الإيطالية إن عربة تلفريك كانت تقل عددا من الزوار إلى قمة جبل لمشاهدة أحد أكثر البحيرات الخلابة شمال البلاد سقطت على الأرض، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل ونقل طفلين إلى المستشفى، توفى أحدهما لاحقا.





وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن ستة من القتلى إسرائيليون، بينهم أربعة من أسرة واحدة كانت تقيم فى إيطاليا. ولم يتضح ما إذا كان الاثنان الآخران على صلة بالأسرة. وقالت مارسيلا سيفيرينو، عمدة مدينة ستريسا إن انقطاع الكابل على ما يبدو، أدى إلى انزلاق العربة لتصطدم بعامود ثم تسقط على الأرض. فى تلك اللحظة، انقلبت العربة "مرتين أو ثلاث مرات قبل أن تصطدم ببعض الأشجار"، مشيرة إلى أن بعض من لقوا حتفهم سقطوا من العربة وهى تهوي. وأظهرت صورة للحطام التقطتها إدارة الإطفاء الإيطالية بقايا التلفريك المحطمة وسط منطقة كثيفة من أشجار الصنوبر بالقرب من قمة موتارونى المطلة على بحيرة ماجوري.

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