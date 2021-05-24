كوريا الجنوبية تسجل 538 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 538 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الاصابات فى البلاد إلى 136 ألفا و 467 حالة.





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