الاتحاد الأوروبى يهدد بمعاقبة بيلاروسيا لإجبارها طائرة على الهبوط الاضطرارى

جدة - نرمين السيد - يناقش قاة الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، إجبار سلطات بيلاروسيا طائرة ركاب لشركة "رايان اير" على الهبوط الاضطرارى، وذلك خلال القمة المقررة لتكتل الـ27 دولة فى بروكسل، اليوم، وسط توقعات بإمكانية فرض عقوبات على مينسك.





وبحسب التقارير الأوروبية، كان من المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبى الاجتماع الذى يستمر يومين، لمناقشة كورونا، وروسيا وتغير المناخ، إلا أن المتحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى، باريند ليتس، قال إن "الإجراءات التى اتخذتها بيلاروسيا، أمس الأحد، ستكون على جدول الأعمال، الآن". وفى تغريدة عبر "تويتر"، أضاف ليتس: "ستناقش العواقب والعقوبات المحتملة فى هذه المناسبة".

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