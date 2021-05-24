تايوان تحتج بعد استبعادها من اجتماع جمعية الصحة العالمية: الصين السبب

جدة - نرمين السيد - وأعرب وزير الخارجية التايوانى جوزيف وو، ووزير الصحة والرفاهية تشين شيه شونغ، عن "استيائهما العميق" إزاء رفض دعوة تايوان للمشاركة فى جمعية الصحة العالمية مراقبًا، رغم الدعم العالمى واسع النطاق من مجموعة السبع ومنظمات الصحة العالمية.
وقال تشين، إن تفشى فيروس كورونا فى تايوان يؤكد أن الفيروسات لا تعرف حدودًا.
وقال الوزيران، إن "التدخل السياسى من جانب الصين تسبب فى هذا الإقصاء"، إذ تمنع الصين مشاركة تايوان فى المنظمة منذ 2017، حيث تعتبر بكين الجزيرة الديمقراطية جزءًا من أراضيها.
كما اعتبر الوزيران أن بكين "تدعى كذبًا، اتخاذ الترتيبات المناسبة لمشاركة تايوان فى منظمة الصحة العالمية"، مشددين على أن حكومة تايبيه المنتخبة هى الوحيدة التى يمكنها تمثيل سكان تايوان البالغ عددهم 23.5 مليون نسمة.
كما حث الوزيران التايوانيان منظمة الصحة العالمية على "خدمة صحة ورفاهية البشرية جمعاء وعدم الاستسلام للمصالح السياسية لعضو بعينه"، فى إشارة إلى الصين.
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