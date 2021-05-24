مصرع 12 شخصا في الولايات المتحدة بعمليات إطلاق نار خلال يومين

قتل 12 شخصا وأصيب نحو 50 آخرين بجروح في عمليات إطلاق نار وقعت يومي السبت والأحد في عدة ولايات أمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هذه الحوادث وقعت في 5 ولايات هي نيوجيرسي وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وأوهايو ومينيسوتا، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 49 آخرين على الأقل.

وقالت الشرطة إنه قتل شخصين وأصيب 12 آخرون بجروح مختلفة في حادث إطلاق نار وقع خلال حفل منزلي ليل السبت في مدينة كامدن بولاية نيوجيرسي.

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية، قتلت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وأصيب 14 شخصا بجروح في إطلاق نار خلال حفل موسيقي.

وفي ولاية جورجيا عثرت الشرطة في مدينة أتلانتا في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد على 3 أشخاص جثثا هامدة مصابين بأعيرة نارية، وذلك بعد تلقيها بلاغا بشأن وقوع إطلاق نار في المكان.

وفي ولاية أوهايو، قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح في إطلاق نار وقع فجر أمس الأحد أمام حانة في مدينة يانغستاون، في حين قتلت فتاة 16 عاما وأصيب 7 أشخاص بجروح في إطلاق نار وقع في متنزه في مدينة كولومبوس.

وفي ولاية مينيسوتا، قتل شخص وأصيب 8 آخرون بجروح، أحدهم بحالة حرجة، في إطلاق نار وقع في مينيابوليس ليل السبت.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شرطة مينيابوليس أنها اعتقلت مشتبها بتورطه في إطلاق النار في حين توفي مشتبه به آخر.

وتأتي هذه الحوادث بعد شهر على تنديد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ"وباء" أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وأفاد موقع "غان فايلنس أركايف" بأنه قتل في الولايات المتحدة عام 2020 أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار. وأضاف أن العام الماضي شهد 611 عملية "إطلاق نار جماعي"، أي التي يروح ضحيتها 4 قتلى على الأقل، مقابل 417 سجلت في 2019. ومنذ مطلع العام الجاري أحصيت في الولايات المتحدة 200 عملية "إطلاق نار جماعي" على الأقل.