زعيمة ميانمار تمثل أمام محكمة للمرة الأولى منذ الانقلاب

قال محامي أونج سان سو تشي زعيمة ميانمار، التي أطاح بها انقلاب عسكري، لرويترز إنها حضرت شخصيا اليوم الإثنين، جلسة محكمة للمرة الأولى منذ أطاح الجيش بحكومتها في الأول من فبراير/ شباط الماضي.
وقال المحامي تاي ماونج ماونج إن سو تشي بدت بصحة جيدة والتقت وجها لوجه مع فريق المحامين لمدة 30 دقيقة قبل الجلسة.
وسو تشي (75 عاما) الحائزة على جائزة نوبل للسلام لكفاحها الطويل من أجل الديمقراطية واحدة من أكثر من 4000 شخص اعتُقلوا منذ الانقلاب.
وتواجه سو تشي اتهامات تتراوح من امتلاك أجهزة اتصال لاسلكي بالمخالفة للقانون إلى مخالفة قانون يحمي أسرار الدولة.
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