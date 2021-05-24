وفيات فيروس كورونا فى الهند تتجاوز 300 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية فى الهند، أمس الأحد، من تشكّل إعصار شديد قبالة الساحل الشرقى للبلاد، فيما ارتفعت حصيلة قتلى أكبر إعصار يضرب غرب البلاد منذ عقود مخلّفاً ما لا يقل عن 140 قتيلا.
وتتجه العاصفة الجديدة شمالا فى خليج البنغال، ومن المتوقع أن يشكّل المنخفض الجوى إعصارا سيُطلق عليه اسم ياس، قبل أن تشتد قوته ويضرب ولايتَى البنغال الغربية وأوديشا فى شرق البلاد يوم الأربعاء.
وأضافت الهيئة أن الإعصار يمكن أن تصل سرعته إلى 185 كيلومترا بالساعة بحلول منتصف يوم الأربعاء كـ"عاصفة إعصارية شديدة"، كما حذرت من أمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار فى المناطق الساحلية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أنه ترأس اجتماعا حول الإعصار -المرجّح هبوبه- مع قادة الجيش والفرق المكلفة بالمساعدة فى الاستعدادات وعمليات الإغاثة المتوقعة.
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