الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 30 مواطنًا من الضفة غالبيتهم من القدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من القدس.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا، وهم: معاذ وحيد البكري، وإبراهيم أبو سنينة، وفارس رأفت داري، وعدي داري، وأحمد يونس الغول، ووديع حشيمة، ومحمد حوشية، ومحمود الشاويش، وعرابي صادق غيث، وخالد شويكي، ونصر خضر ابو خضير، وآدم خضر أبو خضير، ومحمود منصور ابو خضير، وأحمد حسن ابو خضير، ووحيد البكري، ومحمد الزغل، وايهاب اسكافي، فيما لم تعرف هوية ثلاثة معتقلين.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، وهما: مصعب ساهر البرغوثي من بلدة كوبر، وأحمد رأفت من قرية دورا القرع.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين، وهما: معاذ ريحان، من بلدة تل، ونصر خالد أبو زينة من قبلان.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيت فجار، وهم: خطاب إبراهيم ثوابتة (٢٤عاما)، وقد أجريت له عملية جراحية قبل أيام، وسعود فيصل ثوابتة (30 عاما) ، والأسير المحرر الجريح محمود إبراهيم بلو (25 عاما).

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، هما: الأسير المحرر محمد يوسف خضير عوض (23 عاما)، من خلة العين بالبلدة، ونقلته إلى معسكر داخل مستوطنة "كرمي تسور"، والمواطن سعيد ماهر عصافرة من بيت كاحل.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى أمين منصور (23 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة عزون.