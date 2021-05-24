شكرى يبحث مع وزير خارجية الأردن مستجدات المشهد الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - ويتضمن اللقاء إجراء مباحثات حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطينى، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة فى سائر الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك بالقدس الشرقية.

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