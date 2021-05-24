صور وفيديو.. رئيس البرازيل يقود مظاهرة أنصاره لدعم إنهاء قيود كورونا

وأشارت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية، إلى العرض الآلى الذى تم بثه عبر صفحة الرئيس جايير على فيسبوك، قائلة إن الرئيس البرازيلى برفقة العديد من رجال الأمن، كان مصحوبًا بالعديد من المتظاهرين الذين لوحوا على طول الطريق بالأعلام البرازيلية، مضيفة أنه بعد رحلة استغرقت نصف ساعة، توقفت الدراجات النارية لبضع دقائق، ووقف بولسونارو مع خوذته ولكن بدون كمامة، أمام سيارته لتحية الحشد.
وبحسب الصحيفة، ردد المتظاهرون صيحات: "الأسطورة"، وهو لقب الرئيس البرازيلى بين أتباعه، وذلك وسط أصوات محركات الدراجات النارية.
وكانت حكومة مارانهاو عاقبت الرئيس بولسونارو، يوم الجمعة الماضى، بسبب التجمعات بدون ارتداء الكمامة الذى أصبح استخدامها إلزاميا، كما يحظر القانون تنظيم اجتماعات لأكثر من 100 شخص، إذ سيتم تحديد مبلغ الغرامة بعد أن يقدم الرئيس دفاعه خلال 15 يومًا.
وكان الرئيس اليمينى قال فى أواخر أبريل الماضى، إنه ينتظر إشارة من الناس لإنهاء القيود المفروضة محليًا من قبل رؤساء البلديات أو المحافظين فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، ملمحًا إلى أنه قد يلجأ لنشر الجيش.
كما شارك الرئيس فى تظاهرة الأسبوع الماضى، على ظهور الخيل مع المزارعين فى برازيليا.
ويسعى بولسونارو إلى إعادة حشد قاعدته اليمينية بعدما وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة فى عام 2019، إذ تظهر الاستطلاعات الأخيرة أنه سيخسر أمام الرئيس اليسارى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2022.
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