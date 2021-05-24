وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان على حل الدولتين والتنسيق لمساعدة غزة

جدة - نرمين السيد - أكدا وزيرا خارجية مصر والأردن خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، على رؤية البلدين المشتركة بشأن تحقيق السلام الشامل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشددين على رفض أى إجراءات تقوض حل الدولتين، ولافتين إلى تنسيق البلدين من أجل توفير المساعدات لقطاع غزة.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، "نعمل على وقف الانتهاكات فى الأقصى"، مشددًا على أنه لا حل دون تحقيق السلام الشامل وفق القرارارا الدولية والمبادرة العربية.

وأضاف الصفدى، أن مصر أعلنت عن مشروع كبير لإعادة الإعمار فى غزة.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، إلى تنسيق مصر ةالأردن فى التصدى للتحديات، والمحافظة على حقوق الشعب الفلسطينى.

كما حذر شكرى، من معاناة إنسانية تسببت بها المواجهة بين حماس وإسرائيل، مؤكدًا على ضرورة تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى، وضرورة "العمل على إنهاء الصراع والخروج من الدائرة المفرغة للعنف".