وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، "نعمل على وقف الانتهاكات فى الأقصى"، مشددًا على أنه لا حل دون تحقيق السلام الشامل وفق القرارارا الدولية والمبادرة العربية.
وأضاف الصفدى، أن مصر أعلنت عن مشروع كبير لإعادة الإعمار فى غزة.
ومن جانبه، أشار وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، إلى تنسيق مصر ةالأردن فى التصدى للتحديات، والمحافظة على حقوق الشعب الفلسطينى.
كما حذر شكرى، من معاناة إنسانية تسببت بها المواجهة بين حماس وإسرائيل، مؤكدًا على ضرورة تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى، وضرورة "العمل على إنهاء الصراع والخروج من الدائرة المفرغة للعنف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان على حل الدولتين والتنسيق لمساعدة غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.