أفغانستان: اعتقال 100 مسؤول أمنى بعد هجوم شنته طالبان

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤولون فى أفغانستان، اليوم الإثنين، عن اعتقال نحو 100 مسؤول أمنى بتهمة الإهمال فى أداء واجباتهم، وذلك بعد هجوم شنته حركة طالبان الإرهابية على عاصمة إقليم لجمان فى شرق البلاد، ليلة أمس الأحد.





ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قال عضوا المجلس الإقليمى جولزار سنجاروال وعتيق الله عبد الرحيمزاى، إن المسلحين تمكنوا من اختراق الحزام الأمنى لعاصمة الإقليم مهتارلام، ليل الأحد، وهاجموا السجن المركزى قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن. أوضح متحدث باسم حاكم الإقليم، أن نائب رئيس الدائرة الوطنية للاستخبارات كان من بين 100 مسؤول جرى اعتقالهم بعد صد الهجوم. وأشار المتحدث إلى أنه تم نقل المسؤولون الأمنيون إلى كابول بعد اتهامهم بإهمال واجباتهم.

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