الصحة العالمية: العالم لا يزال فى خطر كبير جراء جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وطالبت المنظمة بتطعيم 10% من كل دولة ضد كورونا بحلول سبتمبر، كما دعت المجتمع الدولى إلى دعم مبادرة لتطعيم 30% من سكان كل دول العالم بنهاية العام الجارى.

وبحسب المنظمة العالمية، فأن كورونا تسبب بوفاة 115 ألفا من العاملين فى المجال الصحى عالميا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.