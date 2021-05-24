الصحة العالمية: العالم لا يزال فى خطر كبير جراء جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وطالبت المنظمة بتطعيم 10% من كل دولة ضد كورونا بحلول سبتمبر، كما دعت المجتمع الدولى إلى دعم مبادرة لتطعيم 30% من سكان كل دول العالم بنهاية العام الجارى.
وبحسب المنظمة العالمية، فأن كورونا تسبب بوفاة 115 ألفا من العاملين فى المجال الصحى عالميا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
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