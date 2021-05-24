روسيا تسجل 8406 إصابات جديدة بكورونا و319 وفاة

سجلت روسيا 8406 إصابات جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم الإثنين، منها 2487 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و9911 منذ بدء الجائحة.

وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، إن 319 شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 118801.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.31 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و584943.