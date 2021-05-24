الاردن : مقتل شخص بعيار ناري في صويلح والأمن يحقق

دوت الخليج :- توفي شخص ليلة السبت الاحد ، جراء اطلاق النار عليه في منطقة صويلح . وقال مصدر : انه تم نقل المتوفى الاربعيني الى المستشفى لاجراء اللازم . وتم فتح تحقيق باحادثة لمعرف الاسباب بعد ان تم القبض على الفاعل .

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