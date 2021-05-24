روسيا: تمديد اتفاق المراقبة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية أمر إيجابى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلن مدير وكالة الطاقة الذرية، رفاييل جروسى، إنه تم إجراء محادثات مع الإيرانيين بشأن المواقع النووية، مشيرا إلى أنه تم تمديد اتفاق المراقبة مع طهران لمدة شهر.

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