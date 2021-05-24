وزير خارجية الأردن: دور مصر كان وسيبقى دورا رئيسيا لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - وقال الصفدى، فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى سامح شكرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث رسالة إلى ملك الأردن عبد الله الثانى، تتعلق بالتصعيد الأخير الذى شهدناه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة التى نقوم بها معا من أجل البناء على ما أنجز من وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وإيجاد الأفق السياسى المطلوب للتقدم للأمام باتجاه إسناد أشقائنا الفلسطينيين وتلبية جميع حقوقهم المشروعة.

وأضاف "أن التنسيق بين المملكة الأردنية ومصر لم ينقطع على مستوى الرئيسين جلالة الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنسيق جهود متكاملة، فيما يبحث لقاء اليوم كيفية التحرك المستقبلى مع المجتمع الدولى مع أشقائنا فى المنطقة، وفى دولة فلسطين من أجل ضمان عدم تكرار ما حدث، وإيجاد الأفق السياسى الذى يسمح بالتقدم نحو إعادة إطلاق تحرك دورى فاعل ينهى الاحتلال ويضعنا باتجاه السلام العادل والشامل الذى يشكل حل الدولتين، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة خيارا وحيدا لتحقيق السلام".

وتابع الصفدى قائلا "إن الحكومة الأردنية والمصرية تعملان الآن على ثلاث قضايا هامة، الأولى هى ضمان استمرار وقف إطلاق النار والعدوان على غزة، وضمان عدم تكرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التى فجرت التصعيد الأخير"، محذرا من أن ما تقوم به إسرائيل من حصار لحى الشيخ جراح والتضييق على أهله أمر يدفع باتجاه تفجر الأوضاع مرة أخرى.

وأكد أن قضية الشيخ جراح يجب التعامل معها من منطلق أن لا حق ولا شرعية لأى قرار إسرائيلى بتهجير أهاليه من بيوتهم، الأمر الذى يعد جريمة حرب لا يمكن أن يسمح بها المجتمع الدولي.

وشدد الصفدى على أن القضية الأخرى هى الانتهاكات بالمسجد الأقصى المبارك، والتى يجب أن تتوقف على الفور، حيث نبذل بالتنسيق مع مصر والمجتمع الدولى، كل ما هو ممكن بتوجيه ومتابعة يومية بأمر من الملك عبد الله الثانى، للحول دون ارتكاب المزيد من هذه الاعتدءات بشكل كامل، والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المقدسات والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات.

وأشار إلى أن هناك قضية إعادة الإعمار حيث ننسق بشكل مكثف مع مصر حول ذلك للعودة إلى أفق حقيقى لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

وقال وزير الخارجية الأردنى، أنه من المقرر أن نستقبل وزير الخارجية الأمريكى لنبحث معه كيفية التحرك للأمام وفق الأسس التى طرحناها، كما سيكون هناك اتصالات مكثفة مع الجانب الأوروبى، بالإضافة إلى الاتصالات التى نقوم بها مع أشقائنا العرب للتنسيق المستمر معهم.

وقال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي" إنه لا حل ولا سلام عادل وشامل إلا إذا تم إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل الدولتين وفق المعايير الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة السلام العربية".

وأضاف الصفدى - ردا على سؤال حول ما إذا تم بلورة أفكار لتقديمها لوزير الخارجية الأمريكى خلال جولته المقبلة فى المنطقة ، خلال المؤتمر الصحفى مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى - أن الإدارة الأمريكية الجديدة برز عنها مواقف إيجابية يجب التفاعل معها والبناء عليها ، سواء فيما يتعلق بتأكيد مرجعية حل الدولتين ، أو فيما يتعلق بإعادة المساعدات إلى الأشقاء فى فلسطين ، ومساعدة وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين والموقف الذى عبر عنه بضرورة وقف الاستيطان وضرورة وقف التهجير، وكل هذه مواقف وبوادر ايجابية ، نتطلع إلى التفاعل معها.

وأكد أن التصعيد الخطير الذى شهدناه خلال الأسابيع الماضية أكد حقيقة نعرفها ،وربما العالم كان بحاجة إلى أن يتذكرها، وهى أن القضية الفسطينية هى أساس الصراع فى المنطقة وأن حلها على الأسس التى تلبى جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى هو مفتاح الحل فى المنطقة.

وأعرب الصفدى عن طلعه للمحادثات التى سيجريها مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بهدف إيجاد أفق حقيقى يعيد الأمل بأن ثمة فرصة للتقدم إلى الأمام .. مشيرا إلى أنه غير مطروح فى هذه اللحظة عقد اجتماع ثلاثى مصرى أردنى أمريكى ، إلا أنه سيتم التنسيق لاتخاذ أى خطوة يعتقد أنها ضرورية بالتنسيق مع شركائنا للوصل إلى الأمام .

من جهته ، أكد وزير الخارجية سامح شكرى إن هناك توافقا بين الرؤى المصرية والأردنية إزاء القضية الفلسطينية للعمل على التوصل إلى حل عادل شامل للصراع (الفلسطينى الإسرائيلى) .

وقال شكرى "نحن نتحدث بلسان حال واحد بين رؤية واحدة لدينا، وننسق الجهود فيما بيننا حول كيفية تفعيل الآليات القائمة ، ورسالتنا موحدة ومؤكدة بضرورة حل الدولتين ونيل الشعب الفلسطينى حقوقة المشروعة كاملة".