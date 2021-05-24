إطلاق الرصاص على رأس ناشطة ضد العنصرية فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن الحزب الذى يتولى مبادرة "بلاك لايف ماترز" أو "حياة السود مهمة"، عبر صفحته على انستجرام، أن الهجوم على ساشا جونسون، 27 عامًا، جاء فى أعقاب تلقيها عددًا من التهديدات بالقتل نتيجة لنشاطها.
وفى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، أكدت شرطة لندن أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ساشا كانت هدفًا لهجوم، أو أنها تعرضت لتهديدات جدية. كما طالبت الشرطة شهود العيان بالتقدم للادلاء بأى معلومات حول الحادث.
وكانت ساشا، وهى أم لطفلين، ساعدت فى تنظيم احتجاجات ضد العنصرية الممنهجة على أراضى بريطانيا خلال صيف العام الماضى 2020.
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