جدة - نرمين السيد - وكانت قد وقعت اشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس، مساء السبت، حيث قمعت قوات الاحتلال بالقنابل الصوتية والمياه العادمة وقفة أمام المدخل الغربى لحى الشيخ جراح، نظمت ضد إغلاق الحى. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية فى القدس، باستخدام القوات الإسرائيلية خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق المشاركين فى الوقفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابتان جراء حادث طعن فى حى الشيخ جراح بالقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.