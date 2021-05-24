واشنطن: بلينكن يزور القاهرة والقدس ورام الله وعمان من اليوم حتى 27 مايو

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وزعماء آخرين فى المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قال فى وقت سابق، إن بلينكن سيواصل جهود إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطينى وزعمائه، وتقديم المساندة له.