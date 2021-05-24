أمريكا تفرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا وتتوعد بالمزيد

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، اليوم الإثنين، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أى مسئول أمنى أو حكومى حالى أو سابق إثيوبى أو أريترى، ثبت ضلوعه فى الانتهاكات التى ترتكب بإقليم تيجراى.





وقال بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، إن "الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة"، مشيرا إلى أن "هذا وقت تحرك المجتمع الدولى".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثيوبيين فى تيجراى وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدة الإنسانية إلى أولئك الموجودين فى المنطقة، محذرة المسؤولين فى إثيوبيا من فرض المزيد من العقوبات فى حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الأزمة فى إقليم تيجراى، ودعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولى إلى الانضمام لهذه الإجراءات.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أيضا فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، مؤكدة مواصلة مساعدة إثيوبيا فقط فى مجالات الصحة والأمن الغذائى والتعليم الأساسى ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل قيودها الواسعة الحالية على مساعدة إريتريا.

وجددت الولايات المتحدة دعوتها لإيجاد حل سياسى دائم للأزمة، قائلة: "نحن ملتزمون بدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة فى تيجراى ومساعدة الإثيوبيين على دفع المصالحة والحوار للتغلب على الانقسامات الحالية".