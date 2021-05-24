الإمارات تدين محاولة الهجوم الحوثية في البحر الأحمر

أعربت دولة الإمارات، الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، اعترضته قوات التحالف.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية "أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وشددت الوزارة على "أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي جماعة الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجددت دولة الإمارات "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية"
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إحباط هجوم عدائي وشيك، كان ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بصدد شنه في جنوبي البحر الأحمر.
وقال التحالف العربي إن الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ، مشددا على أن "استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية".
وأكد أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران"يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لاطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، المطلة على البحر الأحمر.
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