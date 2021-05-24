عاجل.. هجوم صاروخى على قاعدة عين الأسد الجوية فى العراق

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أمنية عراقية، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية فى محافظة الأنبار شمالى البلاد لهجوم صاروخى.



جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أمنية عراقية، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية فى محافظة الأنبار شمالى البلاد لهجوم صاروخى. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن صفارات الإنذار دوت فى قاعدة عين الأسد، وذلك بعد استهدافها.

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