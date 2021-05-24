جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه سيتم العمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد المواطنين وليس حماس، مؤكدا أنه سيتم إشراك حلفائنا فى المنطقة فى جهود إعادة إعمار غزة.





وحول زيارة وزير الخارجية الأمريكة أنتونى بلينكن، للمنطقة، قال بايدن، إنه "سيؤكد خلاله زيارته التزام أمريكا بأمن إسرائيل، كما سيعمل فى الشرق الأوسط على منع تجدد الصراع، وعلى إعادة بناء علاقات أمريكا بالقادة الفلسطينيين". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن زيارة يقوم بها بلينكن يوم الخميس للمنطقة، قائلة إنه "سيناقش جهود الإعمار والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: سنعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الشعب وليس حماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.