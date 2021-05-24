تنظيم مسابقة رواد الأعمال «رالى العرب» برعاية جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - تكتسب مسابقة "رالى العرب لريادة الأعمال" أهمية كبرى كونها مبادرة لتعاون عربى وإقليمى متميزتهدف الى دعم الشباب العربى باعتبارهم عنصر التغيير، وأن التغيير العربى المنشود يحتاج إلى سواعد شبابه، تكتسب المسابقة أهمية كبرى كونها تستهدف مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية من طلبة الجامعات وخريجيها؛ بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من الفرص للمساهمة فى التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.





كما تتضمن مسارات المسابقة الابتكار فى التكنولوجيا، تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا الزراعية. وتتضمن المسابقة برنامج متكامل لتأهيل المتقدمين والمشاركين لإعداد خطط ونماذج العمل الخاصة بمشروعاتهم بهدف تطوير نماذج أولية، ويحظى المشاركين، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه، بفرص لعرض مشروعاتهم أمام العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين، إذ تساعد هذه المسابقة الشباب على تحويل أفكار مشروعاتهم المبتكرة لكيانات قائمة بالسوق متمثلة فى شركات ناشئة، ثم تحصل أفضل 3 فرق فى المرحلة النهائية على جوائز مالية للمساعدة فى بدء مشروعاتهم. جدير بالذكر أن الدورة الأولى من المسابقة، أقيمت فى سبتمبر 2019 وذلك بالتزامن مع المنتدى العالمى لرواد الأعمال والاستثمار والمؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وتقدم للمسابقة ما يزيد عن 750 فكرة مشروع، إذ تم اختيار أفضل 18 مشارك ممثلين لمختلف الدول العربية للمشاركة بالفاعليات النهائية بالبحرين، و شٌرف الحفل الختامى للمسابقة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إذ سلم الجوائز للشباب والفرق الفائزة والتى بلغ إجماليها حوالى 320 ألف دولار، علاوة على العديد من الجوائز المادية والعينية التى أعلن عنها مستثمرين ومؤسسات عربية شاركت بالحفل الختامى.

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