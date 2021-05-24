بلينكن: أمريكا تشارك فى دبلوماسية مكثفة لإنهاء العداوات وخفض التوترات

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جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن الولايات المتحدة تشارك فى دبلوماسية مكثفة لإنهاء العداوات وخفض التوترات.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت اليوم الإثنين، عن زيارة يجريها الوزير أنتونى بلينكن إلى كل من "القدس، ورام الله، والقاهرة، وعمان"، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 مايو.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وزعماء آخرين فى المنطقة.
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