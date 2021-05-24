الإمارات تدين محاولة الحوثيين تنفيذ هجوم جنوب البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، اعترضته قوات التحالف.





وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعى جماعة الحوثى الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

يشار إلى أن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، كان قد أعلن اليوم الإثنين، إحباط عملية هجوم عدائى وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثى فى جنوب البحر الأحمر، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.