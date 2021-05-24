دوت الخليج :- صدرت الإرادة الملكية السامية، الأحد، بتعيين السيد فهد الخيطان، مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي.
والخيطان، كاتب وإعلامي، حصل على بكالوريوس في الإعلام من جامعة اليرموك في عام 1988.
وشغل الخيطان، منصب رئيس مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة (قناة المملكة)، اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
وشغل أيضا منصب رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم في عام 2011، ولمدة 8 سنوات، ومستشار تحرير وكاتب عامود يومي في صحيفة الغد.
الخيطان، حاصل على جائزة الحسين للإبداع الصحفي.
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