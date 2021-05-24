جدة - نرمين السيد - أعلنت مملكة البحرين، اليوم الإثنين، قرارًا بتعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، وهى: "الهند، وباكستان، وسيريلانكا، وبنجلاديش، ونيبال"، على أن يسرى القرار بداية من اليوم، فى إجراءات حترازية لمواجهة انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين: تعليق دخول القادمين من دول القائمة الحمراء إلى المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.