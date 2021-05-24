جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة الخيرية الأردنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين، أن الشحنة الثانية تتضمن أدوية متنوعة وضرورية لاستخدامات الحالات الطارئة، كالعمليات الجراحية والتخدير، إضافة إلى المضادات الحيوية، وذلك بهدف التخفيف من عبء الأزمة وإنقاذ الأرواح، موضحة أن هذه الشحنة ضمن قوافل المساعدات العاجلة التى تسيّرها الهيئة الى الشعب الفلسطينى بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يرسل شحنة ثانية من المستلزمات الطبية إلى فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.