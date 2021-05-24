لدفع السياحة.. إسبانيا تسمح بدخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة الإسبانية السماح بدخول القادمين من دول آمنة من خارج الاتحاد الأوروبى، بدايةً من اليوم الإثنين، فى محاولة لدفع السياحة قدمًا بعد عام من إجراءات فرضتها جائحة كورونا، خاصةً على الوافدين من بريطانيا، التى تعد أهم سوق سياحية لإسبانيا.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فإن البريطانيين هم الأجانب الأكثر زيارة لإسبانيا، ففى عام 2019، قبل الجائحة، زار إسبانيا 83.7 مليون سائح، بينهم 18.1 مليون بريطانى.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمر الوزارى الذى ينظم إعادة فتح البلاد، والمعلن يوم الجمعة الماضى، يتضمن 9 دول أخرى إلى جانب بريطانيا، وهى: "اليابان، والصين، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، ورواندا".

وأضاف القرار، أن جميع هذه الدول ستكون فى قائمة البلدان الآمنة، وسيتمكن القادمون منها من دخول إسبانيا، بدون قيود صحية لدى وصولهم.

كما سيتمكن الحاصلون على اللقاح ضد فيروس كورونا، وأسرهم أيضًا، من دخول إسبانيا دون مشاكل، بدايةً من يوم 7 يونيو المقبل، بغض النظر عن البلدان التى يأتون منه.