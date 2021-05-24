أخبار عالمية

الخارجية الفلسطينية: نتعامل بإيجابية مع التوجهات الأمريكية لتحقيق السلام

0 نشر
بسنت فاروق 2021-05-24 15:10 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان على موقعها الإلكترونى: "ترى الوزارة أن التصريحات الأمريكية تأتى فى الاتجاه الصحيح ويمكن البناء عليها، غير أن المطلوب هو الانتقال من مربع الأقوال الى مربع الأفعال، بما فى ذلك ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان ووقف اعتداءاتها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ووقف طرد وتهجير العائلات الفلسطينية من حى الشيخ جراح".

وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة أن الجانب الفلسطينى يتعامل بإيجابية مع المواقف والتوجهات الأمريكية التى عبر عنها الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته، وكذلك مع أية مواقف وجهود معلنة ومبذولة لتحقيق السلام".

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية: نتعامل بإيجابية مع التوجهات الأمريكية لتحقيق السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا