الخارجية الفلسطينية: نتعامل بإيجابية مع التوجهات الأمريكية لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان على موقعها الإلكترونى: "ترى الوزارة أن التصريحات الأمريكية تأتى فى الاتجاه الصحيح ويمكن البناء عليها، غير أن المطلوب هو الانتقال من مربع الأقوال الى مربع الأفعال، بما فى ذلك ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان ووقف اعتداءاتها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ووقف طرد وتهجير العائلات الفلسطينية من حى الشيخ جراح".

وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة أن الجانب الفلسطينى يتعامل بإيجابية مع المواقف والتوجهات الأمريكية التى عبر عنها الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته، وكذلك مع أية مواقف وجهود معلنة ومبذولة لتحقيق السلام".