إندونيسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى بابوا بعد تصاعد اشتباكات المتمردين

وكانت الحكومة الإندونيسية صنفت متمردين انفصاليين كإرهابيين، الشهر الماضى، عقب مقتل جنرال عسكرى فى كمين نصبوه.
وقال البريجادير جنرال أحمد فوزى، إن "جنود من كتيبه مشاة فى بوجور، جنوب جاكرتا، غادروا إلى بابوا اليوم"، لافتًا إلى أن مهمتهم ستكون "حماية المناطق الأكثر عرضة للخطر".
كما أعلنت السلطات الأمنية فى بابوا، مقتل 3 متمردين وجنديين اثنين، الأسبوع الماضى.
ومن جانبه، أصدر الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، أمرًا بقمع الجماعة الانفصالية بعدما قتل المتمردون البريجادير جنرال جوستى بوتو دانى كاريا، الذى يترأس عملية بابوا فى وكالة الاستخبارات، يوم 25 أبريل الماضى.
وحينها، أعلن جيش التحرير الوطنى لغرب بابوا، الجناح المسلح لحركة تحرير بابوا، مسؤوليته عن مقتل الجنرال كاريا.
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