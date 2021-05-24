التحالف: لا إصابات فى الهجوم الصاروخى على قاعدة عين الأسد

جدة - نرمين السيد - يذكر أن هذا هو القصف الأول الذى تتعرض له القاعدة، بعد يومين على بيان شديد اللهجة من تنسيقية المقاومة العراقية التى أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية فى العراق.

وقبل أيام تعرضت قاعدة عين الأسد لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لكنها لم تتسبب بأية إصابات.