مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيليين في عملية طعن بالقدس

أصيب إسرائيليان، من بينهما جندي، يوم الاثنين، في عملية طعن وقعت بالقدس قبل أن تقتل الشرطة الإسرائيلية المهاجم، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الشرطة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنه تم "إطلاق النار على المهاجم وقتل".

في غضون ذلك، أوضح مركز هداسا الطبي أنه يقوم بتقديم العلاج لشابين في العشرينات من العمر، قائلا إنهما أصيبا بجروح طفيفة.

ووقع الهجوم في منطقة قريبة من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية ، حيث بدأ التوتر على خلفية احتجاجات على التهديد بإجلاء عائلات من منازلها في الحي ذاته.

وحاولت إسرائيل طرد عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح، بعد أن سيطر المستوطنون قبل سنوات على عدد من منازل الحي، إلا أن التضامن مع أهالي الحي أثار موجة تضامنية واسعة معهم.

وتسبب التصعيد الأخير بمقتل 248 شخصا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع، أما على الجانب الإسرائيلي فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصا.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ليلة الجمعة، بعد وساطة مصرية وضغط دولي، عقب هجمات صاروخية متبادلة على جانبي الحدود.